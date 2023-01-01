Проект «Погружение». Том 3. Тень. Алекс Бредвик (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Город в опасности. Легион демонов пробрался через туман и начал осаду нашего безопасного пристанища. Тысячи тварей хотят поживиться нашими душами, нашими телами, уничтожить саму мысль о нашем существовании. Но мы не имеем права проиграть, мы не имеем права сдаться. Если мы умрем… то не факт, ч�то сможем снова возродиться. И не факт, что проснемся в реальном мире в положенные сроки…А мысли о доме… они никогда не покидают наши головы. А он становиться словно дальше от нас, и это чувство все сильнее укореняется в наших умах… и надо найти ответ почему.



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