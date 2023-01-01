Проект «Изоляция». Возвращение. Кирилл Шарапов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Прошло одиннадцать лет с момента гибели Мечислава Молотова. Ковчег живeт, им правят другие люди, марионетки в руках «серого кардинала». Они заботятся только о собственной выгоде и власти, продвигая интересы коренного населения. Но близится новая буря – к планете идeт потерянный флот Падших, и �теперь на весах свобода и жизнь всех жителей планеты Торн. Найдeтся ли человек, который сможет противостоять осколкам древней Империи? Или это конец эксперимента, и те, кто выживут в этой войне, будут завидовать мeртвым?..



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