Продажи на 100%: Эффективные техники продвижения товаров и услуг. Светлана Иванова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наш успех зависит от того, насколько мы будем убедительны, правильно задавая вопросы, используя методику выявления мотивов и потребностей человека, знание основ невербального поведения и другие приемы. Аудиокнига предлагает готовые «рецепты», которые вы сможете адаптировать к собственному бизнесу. В ней вы найдете минимум «общих советов» и максимум конкретных решений. Аудиокнига адресована как опытным специалистам по продажам, которые смогут проверить свои знания и обогатить собственный опыт, так и тем, кто только начинает работать в сфере продаж и хочет научиться оказывать влияние на людей.



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