Продажи и производство. Враги или партнеры?. Константин Бакшт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга известного бизнес-тренера, консультанта и предпринимателя Константина Бакшта посвящена нелeгким взаимоотношениям и совместной работе производственного отдела и коммерсантов. Каковы причины развернувшейся войны? Как реорганизовать подразделения, чтобы придти к сотрудничеству вмест�о конфликта? Ответы на эти вопросы сопровождаются яркими примерами и историями успешных бизнес-стратегий, в создании и развитии которых автор принимал непосредственное участие. Книга адресована собственникам и руководителям как коммерческих, так и производственных подразделений, а также тем, кто только создаeт свой первый бизнес-проект.



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