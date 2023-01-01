WinkАудиокнигиПродажи и производство. Враги или партнеры?. Константин Бакшт
Продажи и производство. Враги или партнеры?. Константин Бакшт (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес352 мин12+
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Сюжет
Книга известного бизнес-тренера, консультанта и предпринимателя Константина Бакшта посвящена нелeгким взаимоотношениям и совместной работе производственного отдела и коммерсантов. Каковы причины развернувшейся войны? Как реорганизовать подразделения, чтобы придти к сотрудничеству вмест�о конфликта? Ответы на эти вопросы сопровождаются яркими примерами и историями успешных бизнес-стратегий, в создании и развитии которых автор принимал непосредственное участие. Книга адресована собственникам и руководителям как коммерческих, так и производственных подразделений, а также тем, кто только создаeт свой первый бизнес-проект.
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