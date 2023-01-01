Продающие тексты. Модель для сборки. Копирайтинг для всех. Дмитрий Кот
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Продающие тексты. Модель для сборки. Копирайтинг для всех. Дмитрий Кот

Продающие тексты. Модель для сборки. Копирайтинг для всех. Дмитрий Кот (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес223 мин12+
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Сюжет

Дмитрий Кот – один из самых известных копирайтеров, бизнес-тренер, директор Агентства продающих текстов, автор бестселлера «Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают». Книга для всех, кто пишет продающие тексты. Чем она отличается от десятка других книг по копирайтингу? Она дополняет их. Помогает систематизировать приемы и подходы: предлагает систему – вы понимаете, из каких блоков состоит текст и роль каждого из них содержит готовые к внедрению формулы и шаблоны – бери и делай раскрывает секреты, повышающие эффективность текстов допускает вариативность поведения – на каждый блок текста даются несколько формул. Собери идеальный продающий текст по схеме. Не забудь добавить свои фишки и приемы.

Продающие тексты слушать на видеосервисе Wink.

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