Продающие тексты. Модель для сборки. Копирайтинг для всех. Дмитрий Кот (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Кот – один из самых известных копирайтеров, бизнес-тренер, директор Агентства продающих текстов, автор бестселлера «Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают». Книга для всех, кто пишет продающие тексты. Чем она отличается от десятка других книг по копирайтингу? Она дополняет их. Помогает систематизировать приемы и подходы: предлагает систему – вы понимаете, из каких блоков состоит текст и роль каждого из них содержит готовые к внедрению формулы и шаблоны – бери и делай раскрывает секреты, повышающие эффективность текстов допускает вариативность поведения – на каждый блок текста даются несколько формул. Собери идеальный продающий текст по схеме. Не забудь добавить свои фишки и приемы.



Продающие тексты слушать на видеосервисе Wink.