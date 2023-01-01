Продавец воздуха. Александр Беляев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В повести Александра Беляева «Продавец воздуха» рассказывается о том, как алчный англичанин мистер Бэйли решил захватить монополию над самым ценным, что есть на нашей планете, – воздухом. Он построил в Якутии подземную лабораторию, куда с помощью мощных установок затягивались воздушные потоки, что спровоцировало невиданные смерчи, разрушения, гибель и страдания миллионов людей.



Продавец воздуха слушать на видеосервисе Wink.