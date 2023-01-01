WinkАудиокнигиПродавец обуви. Как я создал Nike. Фил Найт
Продавец обуви. Как я создал Nike. Фил Найт (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Биографии и мемуары420 мин12+
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Сюжет
Мировой бестселлер впервые в изложении для детей и подростков. Когда-то молодой, неудержимый, только что окончивший школу Фил Найт занял у отца 50 долларов, чтобы открыть собственную компанию с одной простой идеей: импортировать недорогую и качественную обувь из Японии. За первый год продаж с �фургона Найт заработал 8 тысяч
и основал компанию Nike. Сегодня ее годовой оборот – 30 миллиардов
. Книга поможет детям выбрать будущую профессию или вид бизнеса, научиться зарабатывать деньги, ставить правильные цели и добиваться их, никогда не сдаваться и не останавливаться на достигнутом.
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