Продавец обуви. Как я создал Nike. Фил Найт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мировой бестселлер впервые в изложении для детей и подростков. Когда-то молодой, неудержимый, только что окончивший школу Фил Найт занял у отца 50 долларов, чтобы открыть собственную компанию с одной простой идеей: импортировать недорогую и качественную обувь из Японии. За первый год продаж с �фургона Найт заработал 8 тысяч

и основал компанию Nike. Сегодня ее годовой оборот – 30 миллиардов

. Книга поможет детям выбрать будущую профессию или вид бизнеса, научиться зарабатывать деньги, ставить правильные цели и добиваться их, никогда не сдаваться и не останавливаться на достигнутом.



Продавец обуви слушать на видеосервисе Wink.