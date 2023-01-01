Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем. Фил Найт
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Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем. Фил Найт

Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем. Фил Найт (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Биографии и мемуары906 мин12+

Сюжет

Nike Фила Найта – золотой стандарт для стартапов, и его галочка – это больше, чем лого. Это символ победы и величия, один из немногих логотипов, узнаваемых в каждом уголке мира. В этой откровенной, смешной, интригующей и честной книге Фил Найт, «человек за галочкой», всегда остававшийся в тени, впервые рассказывает свою историю. А озвучил книгу Всеволод Кузнецов – он же Геральт, он же Итан Хант, а также Джон Константин, Бенжамин Баттон, Волан-де-Морт и Нео, словом – тот самый голос, которым говорят в российском кино Киану Ривз и Брэд Питт, Ральф Файнс и Уилл Смит, Марк Уолберг и Том Круз.

Продавец обуви слушать на видеосервисе Wink.

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