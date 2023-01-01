Продавая незримое: Руководство по современному маркетингу услуг. Гарри Беквит (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как продавать услуги, которые нельзя потрогать, попробовать на вкус и даже увидеть? Нечто незримое – именно так выглядит услуга с точки зрения вашего клиента. Принимая решение о покупке услуг, ваш клиент сомневается и боится. Однако несмотря на это, в ваших силах найти десятки удачных способов сделать так, чтобы ваш бизнес развивался и процветал. Надо всего лишь научиться мыслить в правильном направлении! Именно этому вас научит Гарри Беквит, автор аудиокниги «Продавая незримое»!



Продавая незримое: Руководство по современному маркетингу услуг слушать на видеосервисе Wink.