Пробуждение женщины. 17 мудрых уроков счастья и любви. Анатолий Некрасов,Людмила Моторина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига психолога Анатолия Некрасова помогает понять, что такое женственность. Женственность – это привлекательность и мудрость, нежность и терпение, умение вдохновлять и быть желанной, дарить любовь. Любой женщине хотелось бы, чтобы все эти слова были сказаны о ней. Любому мужчине – что�бы именно такая была рядом. И в 20 лет, и в 60 можно стать Женщиной, но для этого придется честно ответить на многие вопросы, изучить историю рода, вернуться в детские годы, изменить отношение к деньгам, мужчине, детям. Пройти этот нелегкий путь помогут советы Мастера, его размышления о материнской и отцовской любви, здоровье, сексе, рождении детей, разводах и изменах.



Пробуждение женщины слушать на видеосервисе Wink.