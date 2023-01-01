Проблемы поэтики Достоевского. Михаил Бахтин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Как понять творчество Фёдора Достоевского? Найти исинные смыслы его произведений? Ищите ответы в исследовании, которое произвело революцию в отечественной культорологии! Бахтин в своем исследовании наглядно показал, как Достоевский, отойдя от старой художественной формы, расширил возможности романного слова. Федор Михайлович использовал в своих произведениях совершенно новое литературное мышление, при котором слова героев стали звучать будто из разных, независимых друг от друга источников, создавая определенную полифонию текста. Исследование произвело настоящую революцию в культурологическом мире и не утратило актуальности и в наше время – оно дает читателям возможность лучше понять творчество и истинный смысл произведений великого русского писателя.



Проблемы поэтики Достоевского слушать на видеосервисе Wink.