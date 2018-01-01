Проба сил. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Проба сил» – фантастический роман Александры Лисиной, третья книга цикла «Игрок», жанр героическое фэнтези, попаданцы. Фарлион – смертельно опасное место даже для опытного рейзера. Тем более, для Ишты, не успевшей войти в полную силу. Однако Игра уже началась, времени на подготовку остается �все меньше, и в одно прекрасное утро на пороге гильдии рейзеров появляется никому не известный Фантом. Книга 1. Игрок Книга 2. Фантом Книга 3. Проба сил Книга 4. Первый удар Книга 5. Слово Ишты Книга 6. Выбор Ишты © Лисина Александра © ИДДК



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