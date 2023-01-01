Про девочку со странным именем. Эдуард Успенский
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Про девочку со странным именем. Эдуард Успенский

Про девочку со странным именем. Эдуард Успенский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература88 мин12+

Сюжет

Героиня повести Эдуарда Успенского «Про девочку со странным именем» Макша – очень современный ребeнок. Она смело перечит взрослым и даже ими командует, она легко работает перед телекамерами, ищет и находит справедливость, имеет деловую жилку и дружит со всеми, кто этого заслуживает. Из таких детей получаются отличные взрослые! Рисунки к повести сделала любимая художница писателя Э.Успенского Екатерина Муратова. Для среднего школьного возраста.

Про девочку со странным именем слушать на видеосервисе Wink.

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