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Про девочку со странным именем. Эдуард Успенский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература88 мин12+
Сюжет
Героиня повести Эдуарда Успенского «Про девочку со странным именем» Макша – очень современный ребeнок. Она смело перечит взрослым и даже ими командует, она легко работает перед телекамерами, ищет и находит справедливость, имеет деловую жилку и дружит со всеми, кто этого заслуживает. Из таких �детей получаются отличные взрослые! Рисунки к повести сделала любимая художница писателя Э.Успенского Екатерина Муратова. Для среднего школьного возраста.
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