Про девочку со странным именем. Эдуард Успенский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Героиня повести Эдуарда Успенского «Про девочку со странным именем» Макша – очень современный ребeнок. Она смело перечит взрослым и даже ими командует, она легко работает перед телекамерами, ищет и находит справедливость, имеет деловую жилку и дружит со всеми, кто этого заслуживает. Из таких �детей получаются отличные взрослые! Рисунки к повести сделала любимая художница писателя Э.Успенского Екатерина Муратова. Для среднего школьного возраста.



Про девочку со странным именем слушать на видеосервисе Wink.