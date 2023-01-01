Призраки из прошлого. Алла Озорнина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Главный герой − обычный мальчишка Петька, с лишним весом и прыщами на лице. Каждое дело даeтся ему с огромным трудом, ни на что не хватает сил. И вот такого увальня родители отправляют в посeлок в такой глуши, где даже телефон не ловит! В «Благодатном» связи нет, а вот призраков в кандалах и ведьмаков достаточно. Мальчишке предстоит разобраться во всей этой чертовщине и заодно вернуть свои жизненные силы.



Призраки из прошлого слушать на видеосервисе Wink.