Призрак в зеркале. Джон Беллэрс,Брэд Стрикланд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение бестселлера «Тайна дома с часами». Не успела Роза Рита оправиться от одного смертельно опасного приключения, как подоспело следующее: на этот раз ее и миссис Циммерманн ждет настоящее путешествие во времени. Если они хотят вернуться домой, им необходимо изменить прошлое, но кто-то (или что-то?) очень хочет им помешать. И с таким могущественным врагом прежде сталкиваться не приходилось. Сумеет ли миссис Циммерманн вернуть свои силы, в которых так сильно нуждается? «Многое в романе придется по нраву поклонникам Стивена Кинга: волшебные зеркала, заклинания, взрывающиеся брызгами земли могилы, кристаллы, секретные послания, тайные сокровища. Эта книга полна мастерских и правдоподобных сочетаний повседневного и невероятного, уюта и кошмаров, свойственных авторскому стилю. Тонкое чувство подходящего момента, способность создавать атмосферу и талант придумывать и раскрывать очаровательных эксцентричных персонажей можно считать залогом успеха произведений Джона Беллэрса» – School Library Journal



Призрак в зеркале слушать на видеосервисе Wink.