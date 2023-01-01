Призрак Уайда. Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

И снова убийство. Да еще какое. «Ужасное тройное убийство: три миллионера убиты за одну ночь» – кричали заголовки всех газет. И что самое удивительное – миллионеры были убиты одновременно, но в трех разных местах. Один погиб в своей роскошной загородной вилле, на сотни миль удаленной от побережья. Второй – близ своего маленького коттеджа на берегу моря. А третий – и вовсе в лесной чаще неподалеку от ворот его загородной резиденции. Смерть каждого была насильственной. Подозреваемые и улики практически отсутствовали, явного мотива убийства не было. Полиция была в полной растерянности. Интересно, сможет ли патер Браун в очередной раз помочь стражам порядка и распутать это загадочное преступление? Узнаете, прослушав аудиокнигу «Призрак Уайза»



Призрак Уайда слушать на видеосервисе Wink.