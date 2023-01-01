Призрак Сети. Тамара Крюкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Призрак сети» – роман фантастический. Главный герой Илья Кречетов привык к беззаботной жизни под маминым крылышком. Но однажды его отчисляют из элитного лицея за хулиганский проступок. Идти в обычную школу герой очень боится, ведь там, по его убеждению, хулиганы не чета ему, а «самые настоящие». Иными словами, Илья – трусоват и поделать с этим ничего не может. Но в школе он находит себе защиту в лице другого новичка – Серeги Бережного. Однажды друзья зависают за компьютером дома у Ильи, и с ними на связь неожиданно выходит призрак Ильки Кречета, мальчика, погибшего в XIII веке. Ребята поначалу думают, что это чей-то глупый розыгрыш. Но им становится не до шуток, когда они сами оказываются в XIII столетии. Теперь Илье уже не спрятаться за мамину юбку, а подстерегающие здесь опасности не сравняться с синяками от кулаков школьных забияк. Тут и жизнь потерять можно! Ведь это время, когда разорeнная монголами Русь испытывает нападения с Запада. Илье обязательно нужно выполнить обет, который Кречет дал князю Александру Невскому, иначе домой им никогда не вернуться. Но для этого придeтся научиться быть смелым и ответственным. Получится ли? Тамара Шамильевна Крюкова – российский автор книг для детей и юношества, лауреат международных премий, член Союза писателей России. Работает в разных жанрах и для читателей разного возраста. Еe произведения переведены на языки стран ближнего зарубежья, Центральной и Восточной Европы.



Призрак Сети слушать на видеосервисе Wink.