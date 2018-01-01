Призрак оперы. Гастон Леру (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Призрак оперы» – готический роман Гастона Леру, который печатался сначала по частям в газете «Ле-Голуа» с 23 сентября 1909 года по 8 января 1910 года, а позже был издан отдельным романом. На создание романа Леру вдохновил только что построенный театр оперы в Париже, который до сих пор является одним из самых знаменитых театров в мире. В Парижском оперном театре происходят странные явления: падают декорации, люстры, слышатся необычные звуки, пропадают вещи, происходят несчастные случаи. Ходят слухи о призраке, обитающем в театре, которого даже видели некоторые работники (что, кстати, не мешает им описывать его весьма по-разному). Однако новые директора настроены весьма скептически. Они не следуют советам предыдущего руководства, в результате чего, в частности, таинственным образом теряют весьма значительную сумму денег. А в театре тем временем идeт постановка оперы «Фауст»… ©



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