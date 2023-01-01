Призрак Джулии. Лора Вайс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джон Даглаш – журналист и обаятельный денди из Рочестера, всегда уверенный в себе, даже чуточку самоуверенный. Отъявленный скептик и разрушитель легенд. И вот Даглаш едет в графство Саффолк, где много лет гуляет легенда о «мертвой невесте», чей призрак бродит по местному кладбищу… Полный уверенности, что ему предстоит иметь дело с очередной байкой, Джон вдруг сталкивается с настоящим призраком… Мертвая невеста просит о помощи, и начинаются игры с разумом, и не только с ним…



Призрак Джулии слушать на видеосервисе Wink.