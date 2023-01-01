Призрачная деревня. Юлия Михалева
Wink
Аудиокниги
Призрачная деревня. Юлия Михалева

Призрачная деревня. Юлия Михалева (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Ужасы и мистика267 мин16+
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Сюжет

Захватывающая дух история, которая понравится поклонникам ярчайших представителей жанра мистики и хоррора. От популярного автора в Литнете! В лесной чащобе есть деревня, надёжно скрытая от случайных глаз. Только избранный может увидеть её среди деревьев. Ему одному под силу приблизиться к ней и встретиться с тем, кто там обитает. Тем, кто исполняет желания – и требует плату взамен.

Призрачная деревня слушать на видеосервисе Wink.

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