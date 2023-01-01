Призрачная деревня. Юлия Михалева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающая дух история, которая понравится поклонникам ярчайших представителей жанра мистики и хоррора. От популярного автора в Литнете! В лесной чащобе есть деревня, надёжно скрытая от случайных глаз. Только избранный может увидеть её среди деревьев. Ему одному под силу приблизиться к н�ей и встретиться с тем, кто там обитает. Тем, кто исполняет желания – и требует плату взамен.



Призрачная деревня слушать на видеосервисе Wink.