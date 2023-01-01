Приз. Полина Дашкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Популярный российский актер, звезда и секс-символ, перспективный политик оказывается… фанатиком-антисемитом и головорезом. «Шаман», бьющийся в припадках истерии, носящий на пальце перстень Отто Штрауса, личного врача Гиммлера, садиста, проводившего медицинские эксперименты на живых людях в концлагерях. Российский фюрер, кумир толпы, мечтающий об уничтожении «мусора», лишнего, использованного человеческого материала. Пока он еще слишком слаб, но его сила и влияние растут, подкрепляемые деньгами международных террористов…



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