Привратник. Марина и Сергей Дяченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Привратник" – дебютный роман Марины и Сергея Дяченко, открывающий знаменитую тетралогию «Скитальцы». Удостоен приза «Хрустальный стол» Клуба Любителей Фантастики «Зоряний шлях» и признан лучшим дебютом на «Евроконе-96». В этом мире существуют две Силы: магическая и человеческая, и есть древнее предсказание, что однажды, когда золото начнет ржаветь, в мир придет никому неизвестная Третья Сила, которую впустит Привратник, открыв Дверь в этот Мир. И вывернется мир наизнанку, и в первую очередь погибнут маги. Руал Ильмарранен – бывший маг, потерявший свои способности из-за двойного предательства, – главный кандидат на должность Привратника, человека, перед которым склонится весь род людской.



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