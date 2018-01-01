Притворись, что любишь. Диана Рымарь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Притворись, что любишь» популярной российской писательницы Дианы Рымарь. Кира устраивается в крупную фирму в надежде построить карьеру и совсем не хочет бросать тень на свое будущее, переспав с замом генерального директора. Тот примечает ее в первый же день. 30-летний здоровяк с изуродованной щекой Кире не нравится. Дело даже не во внешности – характер у здоровяка далеко не пряничный. Он вспыльчив, напорист, циничен и к женщинам относится строго потребительски. Даже тугой кошелек не делает его притягательным. Кира невинна, но отнюдь не наивна. Она сразу понимает, что он за человек, и держится в стороне. Долго ли она сможет противостоять? Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Евой Высоцкой, на чьем счету дублирование в дестяках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Семейка Аддамс (2019)», «Рождество на двоих (2019)», «Аббатство Даунтон (2019)», «Американские боги (сериал, 2017 – …)», «Отпетые мошенницы (2019)», «Счастливого нового дня смерти (2019)» и многих других. 18 , содержит нецензурную лексику. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Притворись, что любишь слушать на видеосервисе Wink.