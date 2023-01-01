Пришельцы из холодильника. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«И зачем только мы высадились на астероид?..» – сокрушенно размышлял юный космонавт Митрофан. Обнаруженный его семьей корабль инопланетян пролежал на астероиде много миллионов лет. Но это не помешало туманникам – грозным и загадочным космическим пришельцам – захватить звездолет «Кашалот». Роботы Репка и Коробок отключены, а родители Митрофана не могут помочь своим детям. Теперь Митрофану, его брату Пельменю и сестре Дискетке не остается ничего другого, как самим сразиться с коварными пришельцами. Ведь настоящие повелители галактик не боятся ничего на свете…



Пришельцы из холодильника слушать на видеосервисе Wink.