WinkАудиокнигиПришельцы из холодильника. Дмитрий Емец
Пришельцы из холодильника. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Фантастика287 мин12+
Сюжет
«И зачем только мы высадились на астероид?..» – сокрушенно размышлял юный космонавт Митрофан. Обнаруженный его семьей корабль инопланетян пролежал на астероиде много миллионов лет. Но это не помешало туманникам – грозным и загадочным космическим пришельцам – захватить звездолет «Кашалот». Роботы Репка и Коробок отключены, а родители Митрофана не могут помочь своим детям. Теперь Митрофану, его брату Пельменю и сестре Дискетке не остается ничего другого, как самим сразиться с коварными пришельцами. Ведь настоящие повелители галактик не боятся ничего на свете…
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