Пришедшая с туманом. Лена Летняя (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Пришедшая с туманом» популярной российской писательницы Лены Летней, вторую книгу серии «Ложные боги». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Мое первое воспоминание – это туман, кишащий монстрами. Я не помню ни кто я, ни как здесь оказалась, но по какой-то странной причине монстры меня не трогают. Узнавая, что я пришла с туманом, одни жаждут сжечь меня как ведьму, другие – оберегают. Советник короля и вовсе посылает как шпионку в Нергардский замок следить за неугодным ему колдуном. А тот поначалу кажется довольно милым. Но все они что-то скрывают, и мне придется разобраться, кто здесь хороший парень, а кто плохой, как они связаны между собой, при чем здесь я и чем я сразу не угодила начальнице нергардской стражи. И только один случайный знакомый точно на моей стороне, хотя совсем меня не знает. ©



Пришедшая с туманом слушать на видеосервисе Wink.