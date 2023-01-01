Приручи, если сможешь!. Кира Стрельникова (книга, 2020) слушать онлайн

И плетью огненной взметнулось возмущение – Предательству такому нет прощения. Предательство близких ранит сильнее всего. Доверие – хрупкая вещь, и разбить его очень легко. Гораздо сложнее потом склеить. Я пережила предательство матери и жениха, обуздала проснувшийся дар Огненной ведьмы и выбрала путь следователя, а не красивой куколки-пустышки с богатым приданым. Я даже уехала подальше от родного города, обрывая окончательно все связи с прошлым и начиная жизнь заново. И все бы ничего, если бы в ней вдруг не появился настырный тип, с которым, к сожалению, приходится работать. А еще, неожиданно, расследование необычной смерти в горах обросло такими подробностями, что не до собственных проблем с напарником. И уж чего я точно не ожидала, так это скелетов в своем шкафу, связанных с моим происхождением. В общем, отпуск удался во всех смыслах…



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