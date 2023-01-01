Принцы только такое всегда говорят. Анна Дашевская
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Принцы только такое всегда говорят. Анна Дашевская

Принцы только такое всегда говорят. Анна Дашевская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези528 мин12+
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Сюжет

Александра ван Хоорн – юная леди благородного происхождения, с отличным образованием, хороша собой, да еще и маг-артефактор очень неплохого уровня. Но вовсе не поэтому ее пытаются убить во время плавания из Нового света в Старый. Совсем не поэтому в числе ее друзей оказываются наследный принц, высокопоставленный военный и могущественный маг. Но зато один из созданных ею артефактов, случайно забытый в кармане, спасает не тольо жизнь героини, но и еще трех десятков людей и нелюдей, запертых на полярной станции.

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Фэнтези

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