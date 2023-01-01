WinkАудиокнигиПринцип разумного вмешательства. Николай Побережник
Принцип разумного вмешательства. Николай Побережник (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика540 мин12+
Сюжет
Сколько может существовать вариантов миров? Как они развиваются? Пересекаются ли между собой? На эти вопросы нет ответов у обывателя, однако, когда происходит очередной Межвариантный прокол, то на поиски беглеца из своего мира отправляются сотрудники инспекции наблюдения Нулевого варианта ��– мира, стоящего на высшей иерархической ступени множеств миров. Однако, иерархи не идеальны…
Принцип разумного вмешательства слушать на видеосервисе Wink.