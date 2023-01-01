Принцип Оз. Достижение результатов через персональную и организационную ответственность. Роджер Коннорс, Том Смит, Крейг Хикман. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Привычка считать себя жертвой обстоятельств, снимая с себя ответственность за результат, приобрела в сегодняшнем мире слишком большие масштабы. Культура виктимизации проникла в личную жизнь и бизнес — вместо того чтобы идти вперед, мы тратим силы и время на поиск оправданий своих ошибок.

Однако ошибки руководства становятся причиной неприятностей куда чаще, чем «объективные обстоятельства». Роджер Коннорс и Том Смит — всемирно известные специалисты в сфере консалтинга — совершили настоящую революцию в менеджменте. Они не побоялись заявить во всеуслышание, что никакие методики развития не будут работать, пока каждый сотрудник — и каждый взрослый человек — не научится брать ответственность на себя.



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