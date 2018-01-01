Принцесса Лера. Николай Кронидов (книга, 2020) слушать онлайн

Сказка Н.Кронидова «Принцесса Лера» была отпечана очень маленьким тиражом в подарочном варианте в 1911 году (большая редкость). Книга иллюстрирована художником Калмаковым как целостный организм, в традициях мирискусников. Слушайте поэтическую сказку Николай Кронидова в духе лучших образцов рус�ской поэзии! В приложении вы можете найти текст сказки с иллюстрациями Н.Колмакова. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



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