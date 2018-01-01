Принцесса Лера. Николай Кронидов
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Детям
Принцесса Лера. Николай Кронидов

Принцесса Лера. Николай Кронидов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература44 мин6+

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О книге

Сказка Н.Кронидова «Принцесса Лера» была отпечана очень маленьким тиражом в подарочном варианте в 1911 году (большая редкость). Книга иллюстрирована художником Калмаковым как целостный организм, в традициях мирискусников. Слушайте поэтическую сказку Николай Кронидова в духе лучших образцов русской поэзии! В приложении вы можете найти текст сказки с иллюстрациями Н.Колмакова. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©

Принцесса Лера слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Детская литература
Время
44 мин / 00:44

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