Принц Тор. Василий Сахаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет вторую аудиокнигу популярной фантастической серии Василия Сахарова – «Принц Тор». Главный герой Тор – принц и наследник клана Строгановых, на которого все возлагают большие надежды. Властные кланы застыли в ожидании. Император должен выбрать приемника из своих сыновей. Интриги накаляются. Каждый из наследников готовит сговор за чужой спиной. В Империю приходит война. Мир меняется. Война и голод накрывают некогда цветущую Империю. Все застывает в хрупком равновесии. Кто-то поднимет руку на родную кровь, кто-то встанет на защиту, а кто-то будет в стороне от накала страстей. Одни продадут Родину в обмен на свою жизнь, а другие, в лице рядовых бойцов, встанут на защиту и будут драться до победного конца. Что готовит судьба Тору? ©



Принц Тор слушать на видеосервисе Wink.