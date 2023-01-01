Принц Николас. Эмма Чейз (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Николас Пембрук особа королевских кровей. Он чертовски обаятелен и знает об этом. Одной снежной ночью на Манхэттене принц встречает темноволосую красавицу Оливию Хэммонд, которая не бросается ему в ноги, а швыряет ему в лицо пирог! Так начинается их страстный и сложный роман. Проблем от таких отношений не приходится долго ждать, все норовят испортить влюбленным жизнь: королевские родственники, вездесущие папарацци и, самое неприятное, толпы поклонниц принца. Сможет ли Николас защитить их любовь и доказать Оливии, что корона не главное, а главное – их любовь?



Принц Николас слушать на видеосервисе Wink.