Принц Хаоса. Роджер Желязны (книга, 1991) слушать онлайн

10-й и завершающий роман эпической серии «Хроники Амбера». Узнать, что ты – главная фишка – это как с полным стаканом: реакция зависит от степени амбиций, уровня тщеславия или, если угодно, силы честолюбия. Фишка. Но главная. Но… Кульминация. Карты открыты. Личины сброшены. Возможные исходы обозначены. Осталось понять, как быть, если все они неприемлемы. Издательство: Студия озвучания «Глагол», 2018 г. Чтец: Дмитрий Оргин Корректор: Любовь Германовна Каретникова Перевод: Е. Волковыский, Ян Юа Обложка: Анна Колесниченко © 1991, by Roger Zelazny



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