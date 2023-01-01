Принц и нищий. Марк Твен (книга, 1881) слушать онлайн

Сюжет

Повесть Марка Твена «Принц и нищий» уникальна. Это сказка, но ее действие происходит не в придуманном, а в самом настоящем государстве. В ней правда переплелась с вымыслом, а имена ее персонажей: Генрих VIII, Эдуард VI, Мария, Елизавета – мы знаем из истории Англии. Именно Эдуард, принц Уэльский, однажды поменялся одеждой с Томом Кенти из Двора Отбросов, что за Обжорным рядом. Об их удивительных приключениях эта повесть. "…Ему часто случалось читать у священника старые книги. По просьбе мальчика священник объяснял ему их смысл, а порою дополнял своими рассказами. Мечтания и книги оставили след в душе Тома. Герои его фантазии были так изящны и нарядны, что он стал тяготиться своими лохмотьями, своей неопрятностью, и ему захотелось быть чистым и лучше одетым".



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