Приморский детектив. Наталья Александрова,Дарья Калинина,Татьяна Полякова,Анна и Сергей Литвиновы,Екатерина Неволина,Евгения Михайлова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Целый год мы с нетерпением ждем летнего отпуска, чтобы наконец увидеть море, удобно устроиться на шезлонге под зонтиком и забыть обо всем под плеск ласковых волн. А компанию составят любимые писатели, чьи рассказы вошли в новый сборник «Приморский детектив», – Татьяна Полякова, Анна и Сергей �Литвиновы, Евгения Михайлова и другие известные авторы. Ведь где, как не на солнечном курортном берегу, кроются самые жгучие тайны!



Приморский детектив слушать на видеосервисе Wink.