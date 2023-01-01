Приключения Уэнсдей в России. Александр Княжевич,Аля Рогожина,Евгения Коннова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Три приключенческие новеллы, объединённые черным юмором в духе Тима Бертона! Она едет в Россию! Кто не знает эту милую девушку? Одну из самых популярных героинь кинематографа и мультипликации! Забавное столкновение зарубежной молодежи с реалиями российской глубинки. Кто не знает эту милую девушку? А кто хотел бы оказаться рядом в момент, когда она чем-то недовольна? Уэнсдей и двое ее друзей, Карина и Марк, специально стали худшими на курсе, чтобы отправиться в это многообещающее путешествие. Ведь таков стиль Аддамсов: чем хуже – тем лучше. Теперь нашу малышку с тяжелым характером ждет увесистая порция опасных приключений. Хтонические чудовища, проклятия предков, запредельный ужас вечного мрака – стандартный набор. А еще и испытания сибирскими морозами, новогодними праздниками, Эрмитажем, борщом… Ух. Да. Будет жарко.



Приключения Уэнсдей в России слушать на видеосервисе Wink.