Приключения Тома Сойера / The Adventures of Tom Sawyer. Марк Твен (книга, 1876) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. Книга представляет собой адаптацию одного из лучших романов знаменитого американского писателя Марка Твена (1835–1910) «Приключения Тома Сойера». Это увлекательный рассказ о весeлом и сообразительном мальчишке из провинциального американского городка и е�го друзьях, с которыми происходят удивительные приключения. Книга предназначена учащимся 7–9 классов образовательных организаций, а также широкому кругу лиц, изучающих английский язык.



Приключения Тома Сойера / The Adventures of Tom Sawyer слушать на видеосервисе Wink.