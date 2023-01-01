Приключения Тома Сойера / The Adventures of Tom Sawyer. Марк Твен
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Детям
Приключения Тома Сойера / The Adventures of Tom Sawyer. Марк Твен

Приключения Тома Сойера / The Adventures of Tom Sawyer. Марк Твен (книга, 1876) слушать онлайн

1876, Аудиокнига
Классика, Детская литература218 мин6+

Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. Книга представляет собой адаптацию одного из лучших романов знаменитого американского писателя Марка Твена (1835–1910) «Приключения Тома Сойера». Это увлекательный рассказ о весeлом и сообразительном мальчишке из провинциального американского городка и его друзьях, с которыми происходят удивительные приключения. Книга предназначена учащимся 7–9 классов образовательных организаций, а также широкому кругу лиц, изучающих английский язык.

Приключения Тома Сойера / The Adventures of Tom Sawyer слушать на видеосервисе Wink.

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