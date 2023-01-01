Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна. Марк Твен (книга, 1876) слушать онлайн

Сюжет

Что может быть увлекательней, чем заблудиться в пещере вместе с обожаемой девочкой или отправиться ночью на кладбище в компании верного друга и дохлой кошки? А уж поиски сокровищ в заброшенном доме и жизнь на острове без надзора взрослых и вовсе предмет мечтаний каждого мальчишки! Мы предлагаем вам услышать о приключениях двух неразлучных сорванцов в сокращенном пересказе с полностью сохраненным авторским стилем такой вариант классического текста уже завоевал широкую популярность у наших взыскательных слушателей.



Приключения Тома Сойера слушать на видеосервисе Wink.