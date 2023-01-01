Приключения Тома Сойера. Марк Твен (книга, 1876) слушать онлайн
1876, Аудиокнига
Детская литература, Классика538 мин6+
Сюжет
"Школьная библиотека" приглашает своих слушателей в удивительный мир героев Марка Твена, замечательного американского писателя, классика мировой литературы. Что может быть увлекательней, чем заблудиться в пещере вместе с обожаемой девочкой или отправиться ночью на кладбище в компании верного друга и дохлой кошки? Или вступить в неравную борьбу с коварным индейцем Джо? Если вы любите юмор, мечтаете о подвигах и невероятных путешествиях, послушайте «Приключения Тома Сойера», одну из самых популярных книг, которую любят во всем мире не только дети, но и взрослые.
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