Приключения Тома Сойера. Марк Твен (книга, 1876) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" приглашает своих слушателей в удивительный мир героев Марка Твена, замечательного американского писателя, классика мировой литературы. Что может быть увлекательней, чем заблудиться в пещере вместе с обожаемой девочкой или отправиться ночью на кладбище в компании верного друга и дохлой кошки? Или вступить в неравную борьбу с коварным индейцем Джо? Если вы любите юмор, мечтаете о подвигах и невероятных путешествиях, послушайте «Приключения Тома Сойера», одну из самых популярных книг, которую любят во всем мире не только дети, но и взрослые.



Приключения Тома Сойера слушать на видеосервисе Wink.