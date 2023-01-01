Приключения Шерлока Холмса / The Adventures of Sherlock Holmes. Артур Конан Дойл (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 11 часов и 22 минуты. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Артур Конан Дойл – выдающийся английский писатель, ввел в детективную литературу образ сыщика-любителя Шерлока Хол�мса. В сборнике представлены 12 рассказов писателя о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Занимательный сюжет, интрига, неожиданная и неоднозначная развязка, простой и в то же время изящный язык, легкая ирония делают каждый рассказ уникальным и запоминающимся.



Приключения Шерлока Холмса / The Adventures of Sherlock Holmes слушать на видеосервисе Wink.