Приключения Шерлока Холмса. Артур Конан Дойл (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Раскройте ужасные преступления вместе с самым знаменитым детективом с Бейкер-стрит! Артур Конан Дойл (1859–1930) – английский писатель, отдавший дань практически всем литературным жанрам, но наиболее известный как автор детективных, историко-приключенческих и фантастических произведений. И, конечно же, как создатель знаменитого тандема – Шерлока Холмса и доктора Уотсона. Книги о гениальном сыщике и его простоватом напарнике переведены практически на все языки мира, Холмс и Уотсон стали героями бесчисленных литературных подражаний, экранизаций и театральных постановок. Прошло уже больше ста лет с того момента, как был напечатан первый рассказ, а читатели всего мира по-прежнему с упоением погружаются в мир туманных лондонских улиц, зловещих болот и вересковых пустошей.





Приключения Шерлока Холмса слушать на видеосервисе Wink.