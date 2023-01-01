Приключения принца Флоризеля. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Авантюрист и любитель приключений принц Богемский Флоризель вместе с полковником Джеральдином оказывается в Клубе самоубийц, где начинаются увлекательные и опасные приключения титулованной особы… Заговоры, дуэли, похищения, убийства, сенсационные разоблачения, роковые встречи и прочие авантюрные события, изображенные в книге, окрашены веселой и мудрой авторской иронией.



Приключения принца Флоризеля слушать на видеосервисе Wink.