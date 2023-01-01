Приключения принца Флоризеля. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Приключения принца Флоризеля» – цикл рассказов знаменитого английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона. По мотивам этого произведения режиссeром Евгением Татарским был снят блистательный фильм с Олегом Далем в главной роли. Флоризель, принц Богемский, и его верный друг и помощник полковник Джеральдин ищут спасение от скуки, расследуя хитроумные преступления и распутывая коварные интриги. Первая часть аудиокниги посвящена борьбе принца Флоризеля с коварным Председателем таинственного «Клуба самоубийц» и его зловещей шайкой. Вторая часть повествует о странных событиях, связанных с семьeй сэра Томаса Ванделера, и о расследовании похищения бесценного сокровища – «Бриллианта раджи». Увлекательные авантюрные приключения, детективная интрига с неожиданными поворотами сюжета, заговоры, дуэли, убийства, роковые встречи и сенсационные разоблачения окрашены лeгкой авторской иронией, придающей рассказам неповторимый шарм.



Приключения принца Флоризеля слушать на видеосервисе Wink.