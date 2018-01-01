Приключения патера Брауна. Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Патер Браун – вымышленный персонаж, герой детективных рассказов Г. К. Честертона, католический священник с непримечательной внешностью, но острым аналитическим умом и умением понять психологию другого человека. Прототипом Брауна послужил священник Джон О’Коннор, знакомый Честертона, сыгравший важную роль в обращении писателя в католичество. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



Приключения патера Брауна слушать на видеосервисе Wink.