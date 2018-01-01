WinkАудиокнигиПриключения патера Брауна. Гилберт Кит Честертон
Приключения патера Брауна. Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы470 мин12+
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Сюжет
Патер Браун – вымышленный персонаж, герой детективных рассказов Г. К. Честертона, католический священник с непримечательной внешностью, но острым аналитическим умом и умением понять психологию другого человека. Прототипом Брауна послужил священник Джон О’Коннор, знакомый Честертона, сыгравший важную роль в обращении писателя в католичество. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©
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