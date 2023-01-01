Приключения отца Брауна (сборник 6 спектаклей). Гилберт Кит Честертон
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Приключения отца Брауна (сборник 6 спектаклей). Гилберт Кит Честертон

Приключения отца Брауна (сборник 6 спектаклей). Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература243 мин12+
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Сюжет

«Приключения отца Брауна» – классика детективного жанра. В рассказах Честертона об отце Брауне удивительным образом сочетаются трагизм и юмор, лeгкость повествования и глубокая нравственность. В радиоспектаклях участвуют ведущие актeры театра и кино. Гилберт Кит Честертон.

Приключения отца Брауна (сборник 6 спектаклей) слушать на видеосервисе Wink.

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