WinkАудиокнигиПриключения отца Брауна (сборник 6 спектаклей). Гилберт Кит Честертон
Приключения отца Брауна (сборник 6 спектаклей). Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература243 мин12+
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Сюжет
«Приключения отца Брауна» – классика детективного жанра. В рассказах Честертона об отце Брауне удивительным образом сочетаются трагизм и юмор, лeгкость повествования и глубокая нравственность. В радиоспектаклях участвуют ведущие актeры театра и кино. Гилберт Кит Честертон.
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