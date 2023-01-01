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Приключения Оливера Твиста. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература1276 мин12+
Сюжет
"Приключения Оливера Твиста" – самый знаменитый роман великого Диккенса. История мальчика, оказавшегося сиротой, вынужденного скитаться по мрачным трущобам Лондона. Перипетии судьбы маленького героя, многочисленные встречи на его пути и счастливый конец трудных и опасных приключений �– все это вызывает неподдельный интерес у множества читателей всего мира.
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