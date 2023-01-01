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Приключения Оливера Твиста. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература1166 мин12+
Сюжет
"Приключения Оливера Твиста" – роман известного английского писателя-реалиста Чарльза Диккенса о нелегкой судьбе мальчика-сироты. Жизнь героя романа была полна несправедливостей и опасностей, но он сумел остаться добрым и чистым душой и, несмотря на все невзгоды, обрел счастье и богатс�тво.
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