Приключения Оливера Твиста. Чарльз Диккенс
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Приключения Оливера Твиста. Чарльз Диккенс

Приключения Оливера Твиста. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература1166 мин12+

Сюжет

"Приключения Оливера Твиста" – роман известного английского писателя-реалиста Чарльза Диккенса о нелегкой судьбе мальчика-сироты. Жизнь героя романа была полна несправедливостей и опасностей, но он сумел остаться добрым и чистым душой и, несмотря на все невзгоды, обрел счастье и богатство.

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