Приключения Одиссея. Николай Кун (книга, 2020) слушать онлайн

Легендарный Одиссей – образ, воспетый Гомером, а позже вдохновлявший писателей, художников и композиторов разных эпох. Одиссей – храбрый воин и отважный путешественник, умный и хитрый, ловкий и изобретательный. Герой Троянской войны, придумавший построить Троянского коня. Скитавшийся десять лет, чтобы попасть на родину. Перехитривший одноглазого людоеда-великана, проплывший невредимым между Сциллой и Харибдой, побывавший в подземном царстве Аида и в плену у нимфы Калипсо, спасшийся от сирен и преодолевший множество других опасностей. Удивительные приключения Одиссея в популярном изложении Н. А. Куна – это яркие, захватывающие истории, которые в увлекательной форме познакомят слушателей с сюжетами античной мифологии.



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