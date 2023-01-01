Приключения оборотней. Андрей Белянин,Галина Черная (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Я – Алина Сафина, суперагент по борьбе с нечистью, помните? Хотела спросить: вот что надо делать, когда в жизни все идет кувырком? Когда секретарша шефа обещает сварить двух русалок в бассейне, в Прагу вернулся Голем, нашего кота Профессора собираются расстрелять в революционном Петрограде, мой муж подался в запорожцы, а у меня самой выросли рога? Лично я как скромная и приличная девушка берусь за бластер с красивой надписью на кобуре: «Оборотни -foreva!» Кто-то против?"



Приключения оборотней слушать на видеосервисе Wink.