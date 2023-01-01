Приключения Михея Кларка. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

‘В последнее время, милые внучки, я замечаю, что начал стариться. Память у меня слабеет, да и соображаю я труднее, чем прежде. Вот я и решил поэтому, пока еще можно, рассказать вам историю моей жизни с начала до конца. Запомните же все, что я вам буду рассказывать в эти длинные зимние вечера, и передайте мои слова вашим детям и внукам. … Ах, нехорошее это было время. Англичане поднимали оружие против англичан, брат убивал брата, а король, естественный защитник и покровитель своих подданных, теснил их, заставлял их делать то, что им было ненавистно…. …Я постараюсь воскресить для вашего назидания людей, которые давно умерли я вызову из тумана прошлого события великой важности и значения. Ученые в своих книгах описывают эти события, но очень уж у них это выходит скучно, а на самом-то деле в событиях, о которых я вам буду рассказывать, не было ничего скучного. Совершенно напротив: они захватывали дух, увлекали всего человека…’ ‘Приключения Михея Кларка’, Артур Конан Дойл



Приключения Михея Кларка слушать на видеосервисе Wink.